Piccola stella senza cielo | la commozione dei compagni di scuola 

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) AGI - Rabbia e disperazione. I ragazzi dell'istituto Sandro Pertini di Alatri uscendo da scuola hanno appreso che Thomas, il loro amico, compagno è morto. Si è spenta ogni speranza per questi giovani liceali che tra le lacrime dedicano a tutto volume, dalle loro macchinette 50 ferme nel parcheggio della scuola, vari brani di musica italiana tra cui "" di Luciano Ligabue. Si stringono in un forte abbraccio e tra le lacrime dedico un lungo applauso a Thomas “Il nostro eroe volato in”. “Non servono parole - dicono all'AGI idi classe del 18enne - non c'è nulla da dire, sono sufficienti le nostre lacrime e il nostro dolore”. A spezzare il silenzio assordante è la musica che sovrasta pianti e grida di disperazione, prima “Ti dedico il silenzio” ...