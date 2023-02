Il 58enne non era sposato e non aveva figli, viveva con l'anziana madre proprio aUn uomo di 59 anni è morto ieri mattina in un'azienda diBrenta, in provincia di Padova, mentre si trovava all'interno dell'azienda per la quale lavorava. Di Marco Spartà 1 febbraio 2023 Si accascia in azienda: morto un uomo di 59 anni Aveva ...

Muore in azienda a 58 anni l'ultimo giorno di lavoro: era tutto pronto per la festa ilgazzettino.it

Piazzola sul Brenta (Padova), muore d'infarto l'ultimo giorno di lavoro TGCOM

Tutto pronto per la festa. Aveva portato dolci e bevande per brindare. Ultime ore di lavoro, poi da oggi la meritata pensione dopo più di tre decenni di attività. Per un destino avverso, proprio gli u ...Dramma a Piazzola sul Brenta (Padova) dove un 58enne è morto stroncato da un infarto proprio durante i festeggiamenti per il suo ultimo giorno di lavoro prima della tanta agognata e meritata pensione.