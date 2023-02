Piazza San Pietro come non l’avete mai vista | grazie agli Hololens2

Leggi su funweek

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) E’ dal 1600 (circa) cheSan, simbolo cristiano e laico della città di Roma nel mondo, ha l’aspetto che vediamo oggi e che tutti conosciamo: il colonnato, la, la Basilica. Eppure un’altra visione,all’arte e alla tecnologia, è sempre possibile: la personale di Vincenzo Marsiglia all’Auditorium Conciliazione, Physis and rendering, dal 1 febbraio al 25 marzo, ce lo dimostra. LEGGI ANCHE – A Roma c’è la mostra in movimento! Tutti a bordo del Virtual Reality Bus E’ un viaggio unico ed appassionante quello che Marsiglia ci propone, fra NFT olografici e fotografie digitali eseguite con il dispositivo Hololens 2, il visore di ultima generazione a realtà mista e aumentata, applicato per la prima volta nel campo di ricerca delle arti visive dallo stesso Marsiglia. Senza rivelare troppo, ...