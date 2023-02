(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dello 0,10% a 78,96al barile. . 1 febbraio 2023

Euro in rafforzamento, poco mosso il. Spread a 185 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee innel giorno della Fed. Più che la decisione della banca centrale Usa in ...Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dello 0,10% a 78,96 dollari al barile. . 1 febbraio 2023

Petrolio: in rialzo a New York a 78,96 dollari - Economia Agenzia ANSA

Prezzo petrolio in rialzo: c'è l'effetto Cina, ma si guarda a Russia e Usa Money.it

Petrolio: in rialzo a New York a 82,19 dollari Agenzia ANSA

Petrolio: in rialzo a New York a 81,71 dollari Agenzia ANSA

Petrolio in rialzo per la seconda settimana consecutiva. Ecco perché Wall Street Italia

Le multinazionali Usa annunciano utili senza precedenti grazie all’aumento del prezzo del greggio innescato dal conflitto. L’enorme liquidità in cassa servirà ...Il #trading sui #futures indica un inizio negativo di Wall Street mentre i trader temporeggiano in attesa della #Fed ...