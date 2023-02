Pestato a sangue da otto ragazzi fuori dalla discoteca per aver guardato una ragazza

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)hanno attaccatoda una famosadi Ischia un ventiseienne, mandandolo in ospedale con trenta giorni di prognosi. Il litigio sarebbe scaturito da uno scambio di sguardi tra il giovane e una, probabilmente la fidanzata di uno degli assalitori

fuori dalla discoteca per uno sguardo di troppo a una ragazza . Un ragazzo napoletano di 26 anni, alla fine della scorsa estate, è finito con una frattura al naso e ad alcune costole ...Un ragazzo di 26 anni è statoin discoteca per uno sguardo di troppo . Il fatto è accaduto sull'isola di Ischia: il giovane ha riportato delle fratture al naso e alle costole per una prognosi di 30 giorni. Contro ...

Rovereto, rider pestato a sangue: «Il diverbio e le botte. Minuti di ... Corriere

Venezia, prima un ragazzo pestato a sangue, poi l'accoltellamento di un 25enne in campo Bella Vienna. Le avvis ilgazzettino.it

40enne pestato a sangue da minori: individuati i responsabili Zoom24.it

Picchiato in discoteca per uno sguardo a una ragazza: in otto gli rompono il naso e le costole leggo.it

Pestato a sangue perché rifiuta di dare una sigaretta Today.it

Pestato a sangue fuori dalla discoteca per uno sguardo di troppo a una ragazza. Un ragazzo napoletano di 26 anni, alla fine della scorsa estate, è finito con una frattura al naso e ad alcune costole ...Cinque giovani hanno preso prima a pugni la vittima e, una volta accasciato a terra, hanno continuato con continui calci nonostante fosse ormai inerme ...