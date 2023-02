Pensione integrativa | come funzionano i fondi pensione | tutto quello che devi sapere

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La previdenza complementare, o, può essere un buon aiuto a lungo andare, sopratse si hanno incertezze sullache ci spetta. Non tutti sanno cos’è la, anche chiamata previdenza complementare, ma si tratta del secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo èdi integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha infattiobiettivodi assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica. È per questo che ad oggi è sempre più importante parlarne, perché considerando la situazione in cui si ritroveranno le nuove generazioni, probabilmente senza ...