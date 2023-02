(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Una novità INPS che non molti conosco ma che semplificherà la vita dei molti vedovi che devono richiedere ladi. L'articolo .

Secondo la Cassazione, nel riconoscere una quota delladipesa non solo il riconoscimento ma anche la funzione compensativa dell'assegno ...Ladidel genitore spetta ai figli invalidi, ma solo a determinate condizioni. Ladi, alla morte del pensionato, non spetta solo al coniuge superstite, ma in ...

Pensione di reversibilità in pochi giorni per chi ha lo SPID: è l’INPS a notificare di fare la domanda Orizzonte Scuola

Pensione di reversibilità del genitore: al figlio invalido solo in determinati casi Orizzonte Scuola

Reversibilità e pensione Quota 103 PMI.it

Pensione di reversibilità, quando spetta ai figli e come si richiede Trend-online.com