Pd | Nardella | ' candidato segretario? Ho preferito unire forze'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "IoPd? Ad un certo punto c'era questa suggestione, erano in molti a chiamarmi per chiedermelo e sollecitarmi, amici, sostenitori o volontari, ma io ho pensato che fosse più giustoleinvece che dividerle e con Bonaccini c'è il fronte comune degli amministratori”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Firenze Dario

... che ha definito una sorta di ticket con ilalla segreteria, e tutti i capigruppo dem: ...convinto anche la schiera di amministratori locali dem a partire dal sindaco di Firenze Dario,...Bonaccini e il suo braccio destro Dariodicono che "chi vuole entrare nel Pd dopo aver ... L'altroalla segreteria, Gianni Cuperlo, usa l'ironia: "Giarrusso Se proprio vuol entrare ...

Sabato 14 l’apertura della campagna elettorale di Pompeo con Nardella FrosinoneToday

Pd, Giani e Nardella dietro Mercanti. La sinistra: «Candidatura dall'alto» Corriere Fiorentino

Pd, Bonaccini: "Giarrusso chieda scusa prima di entrare nel partito" Sky Tg24

Il Pd secondo Nardella: basta guerra tra bande. L'incredibile autogol ... Politica Sette

Pd, il partito nel pallone per l'arrivo di Giarrusso. Di Maio si sfila: non ... ilGiornale.it

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Io candidato a segretario Pd Ad un certo punto c’era questa suggestione, erano in molti a chiamarmi per chiedermelo e sollecitarmi, amici, sostenitori o volontari, ma io h ...(Adnkronos) - Con l'annuncio di Nicola Zingaretti, che ha scelto Elly Schlein per la leadership del Pd, il posizionamento in vista del Congresso Pd è ormai definito. La nuova mappa degli equilibri int ...