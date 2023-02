Pd | Cuperlo a altri candidati | ' facciamo insieme iniziativa per Majorino e D' Amato?'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Enrico Letta, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein perché non proponiamo a Pierfrancescoe Alessio D'di fare tutti assieme due iniziative venerdì 10 a Roma e Milano? In fondo le elezioni di Lombardia e Lazio vengono prima di tutto il resto. Che ne dite?". E' la proposta di Giannivia twitter.

Gira voce che anche Luigi Di Maio eex 5s potrebbero chiedere di entrare nel Pd. Ma non è una ... Come per incanto ecco le proposte di Bonaccini,, D e Micheli e Schlein . Da non credere! ..., invece, ribattono le accuse nel merito e chiedono le dimissioni di Donzelli. I più duri sono ...parla di parole "offensive e false". Serracchiani iscrive il gruppo Pd a parlare su ...

Gianni Cuperlo: “Congresso Pd, in Campania tesseramento dilatato” La Repubblica

Primarie Pd: Gianni Cuperlo sostenuto da Lo Polito e altri ... ABMreport

Congresso PD: Nasce ad Agrigento il coordinamento provinciale della “mozione” Cuperlo AgrigentoOggi.it

Congresso Pd, la mozione Cuperlo fa breccia tra i Giovani Democratici di Cosenza Cosenza Channel

La Capitale - A Piazza Parlamento si parla delle primarie Pd con Enza Bruno Bossio LaC news24

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Enrico Letta, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein perché non proponiamo a Pierfrancesco Majorino e Alessio D'Amato di fare tutti assieme due iniziative venerd ..."Nelle ultime ore ci sono arrivate notizie di un tesseramento un po' dilatato in Campania " . La denuncia arriva da Gianni Cuperlo, uno dei quattro candidati alla segreteria nazionale del Pd. Cuperlo, ...