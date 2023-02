Parigi 2024 | il Comitato Olimpico Lettone | “Non partecipiamo con atleti russi e bielorussi”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “La nostra posizione è questa”. In questo modo il presidente deldella Lettonia, Zorzs Tikmers, commenta l’eventuale decisione del Cio di far partecipare aglie bielo. “Se oggi ci fossero le Olimpiadi e glidia e Bieloa vi prendessero parte, penso che il nostro Team non andrebbe”. Poi Tikmers, proseguendo la sua intervista al quotidiano ‘Delfi’, si augura che la pace arrivi presto: “… che Kiev vinca, che ci sia una situazione completamente diversa: in quel caso glilettoni saranno ai Giochi”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...