Papa | Giu' le mani dall' Africa | non e' una miniera da sfruttare e da saccheggiare

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) "Giu' lea Repubblica Democratica del Congo, giu' le! Basta soffocare l': non e' unadao un suolo da". E' il forte appello delda ...

' le mani dalla Repubblica Democratica del Congo,' le mani dall'Africa! Basta soffocare l'Africa: non e' una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare". E' il forte appello delda Kinshasa. "E' tragico che questi luoghi, e piu' in ...E l'appello viene direttamente daFrancesco, nel suo primo discorso in Repubblica Democratica del ...

'Giu' le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, giu' le mani dall'Africa! Basta soffocare l'Africa: non e' una miniera da sfruttare o un suolo ...Papa Francesco ha rivolto un messaggio al mondo sviluppato durante la sua visita nella Repubblica Democratica del Congo. Ha detto: “Giù le mani dall’Africa”. Il pontefice ha iniziato il suo tour in ...