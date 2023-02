(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In nome di Dio "le violenze armate, i, gli, la distruzione e l'occupazione di villaggi, il saccheggio di campi e di bestiame che continuano a essere perpetrati nella ...

In nome di Dio "le violenze armate, i massacri, gli stupri, la distruzione e l'occupazione di villaggi, il ... Lo ha detto ilincontrando le vittime dell'est del Paese. "Mi rivolgo al Padre ...Nel suo lungo pontificato,Fabiano migliorò l'organizzazione della Chiesa a Roma. Quando l'imperatore Decio prese il potere e decretò il ritorno al paganesimo, fu tra i primi a respingere tale ...

Papa, condanno massacri e stupri, Dio abbia pietà di noi Euronews Italiano

Papa in R.D. Congo: incontro vittime violenza, "violenza e guerra ... Servizio Informazione Religiosa

Il Papa a chi sfrutta il Congo: «Giù le mani dall'Africa» Famiglia Cristiana

Papa, condanno massacri e stupri, Dio abbia pietà di noi La Prealpina

Papa Francesco e la condanna alle discriminazioni Formiche.net

(ANSA) - KINSHASA, 01 FEB - Il Papa, nell'incontro con le vittime delle violenze nell'est della Repubblica democratica del Congo, ha ringraziato e benedetto "tutti i seminatori di pace che operano nel ...Città del Vaticano - Ore d'ansia per l'anziano cardinale cinese Joseph Zen Ze-kiun, finito in ospedale per un malore dopo essere tornato da Roma. Tutta colpa del ...