Paolini-Masarova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Lione 2023

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Jasminese la vedrà contro Rebeccanel primo turno del torneo WTA 250 di(cemento indoor). La tennista azzurra torna in campo dopo la trasferta australiana e lo fa in Francia contro la qualificata spagnola di origini russe. Esordio tutt’altro che agevole per la toscana. La sua avversaria, infatti, sarà già perfettamente rodata dopo due turni vinti all’interno del tabellone cadetto. L’inizio di stagione, inoltre, è stato redditizio per la giocatrice iberica, arrivata fino all’ultimo atto nel torneo WTA 250 di Auckland. Questo risultato le ha consentito di entrare per la prima volta in carriera tra le prime cento tenniste al mondo.ha vinto l’unico precedente, quello disputato lo scorso anno sul cemento di un torneo future spagnolo. Quel match fu molto equilibrato e ...

La diciottenne, proveniente dalle qualificazioni, vince il terzo incontro su tre disputati contro Blinkova e attende al turno successivo la vincente della sfida tra. Continua la ...COURT CENTRAL ore 12vsa seguire Van Uytvanck vs Korpatsch a seguire Parks vs (4) Martic a seguire Osorio vs Niemeier a seguire Noskova vs (6) Sherif

Paolini-Masarova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta ... SPORTFACE.IT

LIVE - Paolini-Masarova, primo turno WTA Lione 2023: RISULTATO ... SPORTFACE.IT

Quote scommesse Masarova R. - Paolini J di Lione per tutti gli esiti SNAI Sportnews

WTA Lione: avanzano le prime due teste di serie Garcia e Zhang Ubitennis

Sport in tv oggi (mercoledì 1° febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport

Dopo la consueta nottata NBA, ci sarà spazio infatti per due tornei di tennis WTA in cui scenderà in campo anche l’azzurra Jasmine Paolini a Lione contro la spagnola Rebeka Masarova per il suo ...Mercoledì giornata d’esordio per Jasmine Paolini, l’unica azzurra al via nel tabellone principale dell’”Open 6ème Sens Métropole de Lyon”, torneo ...