Palermo | dopo il caso della bimba in ipotermia studenti in piazza contro le lezioni al gelo | «Non siamo di serie B» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Cori, fumogeni e sloganilnelle aule. Questa mattina glidell’istituto professionale Pietrodinon sono entrati in classe e hanno manifestato di fronte alla scuola per protestareil mancato funzionamento dei riscaldamenti. «Vogliamo attirare l’attenzione del dirigente scolastico ecittà metropolitana, che ha la competenza sull’edilizia scolastica e sulla manutenzione dell’impianto», spiegano al microfono. Accanto uno striscione: «NondiB». Tra i manifestanti anche un rappresentante d’istituto, Pietro Barbalà, che dichiara: «Protestiamo per i nostri diritti perché non poscontinuare a farein aule ...