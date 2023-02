Padova | operaio muore d' infarto durante il brindisi prima di andare in pensione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Impiegato in una sartoria di alta moda aPiazzola sul Brenta, il 59enne Michele Barco aveva raggiunto i contributi per il meritato riposo. Ma, dopo trent'anni alla Belvest, si è accasciato davanti ai colleghi nell'ultimo giorno di lavoro

I Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e quelli della Stazione di Roma Bravetta hanno arrestato in flagranza un 58enne romano,con precedenti, gravemente indiziato del reato di ...Michele Barco era un uomo di 58 anni,nella fabbrica di sartoria Belvest , a Piazzola sul Brenta in provincia di. E' morto nel suo ultimo giorno di lavoro, aveva portato anche dei dolci per celebrare la sua pensione con i ...

Morto in azienda a Padova l'ultimo giorno di lavoro. Michele Barco brindava alla pensione il Resto del Carlino

Muore in fabbrica per un malore nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione PadovaOggi

Padova, muore in azienda per un malore l'ultimo giorno di lavoro Sky Tg24

Volano dal tetto dell'azienda, due operai trasferiti in ospedale PadovaOggi

A Padova tre gravi infortuni sul lavoro in soli quattro giorni il Resto del Carlino

Michele Barco, 58 anni, lavorava in una ditta di Piazzola sul Brenta. Ieri mattina, aveva portato i pasticcini e lo spumante in ufficio per festeggiare l'ultimo giorno di lavoro prima della pensione ...Michele Barco, 58 anni, si è sentito male nel giorno in cui avrebbe lasciato l'azienda di Piazzola sul Brenta (Padova), dove ha lavorato per 30 anni. Aveva portato pasticcini e spumante per festeggiar ...