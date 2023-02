Ozzy Osbourne si ritira dalle scene | “Ho avuto un grave incidente in cui mi sono danneggiato la spina dorsale e non ho più recuperato le forze”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Non avrei mai immaginato di metter fine ai tour in questo modo”. Con queste paroleha annunciato il suo ritiroper problemi di salute. In un comunicato, il cantante star dell’heavy metal ha rotto il silenzio per la prima volta dopo che già nei mesi scorsi aveva annullato diverse date dei concerti in programma con i Judas Priest. Nel 2020, infatti,si era limitato a rivelare di essere affetto dal morbo di Parkinson, diagnosticatogli nel 2003, e di avere dei problemi allain seguito ad unin cui è rimasto coinvolto. Problemi che ora sembrano essersi aggravati: “Questa probabilmente è una delle cose più difficili che io abbia dovuto condividere con i miei fan“, ha proseguito ...

Come sta, che non si esibisce dal 2018, rimanda questo tour europeo dal 2019, prima a causa della sua salute, poi della pandemia Covid. 'Sono davvero commosso da come ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Alcuni problemi fisici hanno costrettoad annullare le date previste in Europa e nel Regno Unito. Il cantante ha annunciato la sofferta decisione in un lungo post sulla sua pagina Instagram.: "il mio corpo sta ...

Ozzy Osbourne ha annunciato la cancellazione del suo tour in Europa per motivi di salute. La leggenda dell'heavy metal lo ha comunicato con un lungo post social: «Questa ...