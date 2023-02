Ozzy Osbourne dice addio ai tour ' Troppo debole | non immaginavo sarebbe finita così' - Magazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L'icona del rock mondiale si arrende e cancella i concerti per problemi di salute. Che cosa è successo e l'amore per i ...

L'icona del rock mondiale si arrende e cancella i concerti per problemi di salute. Che cosa è successo e l'amore per i ...annuncia di non poter più andare in tournée di Capital Web Con un post sui suoi canali social,ha annunciato di aver dovuto annullare le date del suo tour per l'ultimo ...

Ozzy Osbourne, stop al tour coi Judas Priest per problemi di salute Corriere della Sera

Ozzy Osbourne dice addio ai concerti: «Danni alla colonna vertebrale, il mio corpo è troppo debole» ilmessaggero.it

Ozzy Osbourne si ritira dai live: "Ho problemi alla spina dorsale" La Gazzetta dello Sport

Ozzy Osbourne si arrende: niente più concerti, cancellata la data all'Unipol Arena di Bologna La Repubblica

Ozzy Osbourne abbandona tour europeo, problemi alla schiena Agenzia ANSA

«Non sono fisicamente in grado», con queste parole e in un post su Instagram, Ozzy Osbourne, 74 anni, ha annunciato di essere stato costretto a cancellare le prossime date del suo tour europeo. Cade q ...