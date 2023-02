Oriana Marzoli smaschera Antonella Fiordelisi | lo strano gesto che fa durante le puntate del GF Vip

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In queste ore,è tornata ad attaccarenella casa del GF Vip. Nello specifico, la venezuelana si è resa conto di unche la sua coinquilina è solita farele dirette per passare da vittima. Nel corso di una chiacchierata con alcune coinquiline, tra cui Nicole Murgia,ha L'articolo proviene da KontroKultura.

... ovvero Gianluca Benincasa e Ivana Mrazova : Leggi anche Daniele Dal Moro eai ferri corti A proposito della relazione nata al Gf Vip tra Antonella ed Edoardo Donnamaria , la Codegoni ...Di fronte a una situazione di questo tipo ladecide di alzare bandiera bianca. Parlando con ... 'Basta, nemmeno con i fatti vedo più il suo interesse' rispondead Alberto che prova a ...

Gf Vip 7, al capolinea il flirt tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro Isa e Chia

Nikita pensa a Daniele, Oriana no e lui lo sa, spunta il like del padre di Dal Moro Fanpage.it

Un confronto serale tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli - Mediaset Infinity Grande Fratello

L'aereo per Daniele Dal Moro e l'irritazione di Oriana Marzoli - Mediaset Infinity Grande Fratello

Oriana Marzoli: "Daniele, tu non hai nessun tipo di interesse" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Nella casa del Gf Vip, Antonella è andata su tutte le furie per l'ennesima volta ed è stata vista cacciare Luca Onestini dal confessionale, per entrare al suo posto e scagliarsi contro… Leggi ...Nella casa del Gf Vip non si ha mai un attimo di pace. Tra Edoardo e Antonella, che si lasciano e si riprendono nell'arco di mezza giornata, e le continue liti tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, l ...