Organizzazione del lavoro e tutele | un incontro al Cnel per discutere sul ruolo del sindacato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) di Massimiliano Cannata* In un mondo produttivo in rapida evoluzione, segnato da esigenze crescenti di tutela e dalla prepotente emersione di neodiritti, interrogarsi sulla dignità è il primo passo da compiere. Se ne è discusso alin occasione di un seminario organizzato dal centro Studi Snfia. L’evento è stata l’occasione per riflettere, con i massimi esperti del settore, sulche riveste ile i corpi sociali intermedi nell’ampio ventaglio di una profonda trasformazione tecnologica e organizzativa che tutto il mondo produttivo sta attraversando. “La società – ha detto in apertura il Presidente delTiziano Treu – sarebbe più povera e irriconoscibile se non ci fosse la trama articolata e complessa dell’associazionismo e dei corpi sociali intermedi che la innerva consentendo alle persone di ...