Operazione Paladini del Territorio | i cacciatori del Lazio in azione per ripulire parchi e aree verdi

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma – Oltre 100e simpatizzanti laziali coinvolti e più di 350kg di rifiuti raccolti; questi sono i risultati da raddoppiare durante la seconda edizione de l’del, progetto ideato e sostenuto da FondUNA (Uomo, Natura, Ambiente), che nella settimana a cavallo della giornata della Terra, 22 aprile 2023, attiverà nele in tutto il resto d’Italia una serie di iniziative in cui i, per lo piùdelle singole, interverranno insieme ai cittadini volenterosi per mettere a punto una organica opera di pulitura dellenaturali del lorovittima di degrado e inquinamento. Per questa ragione, ...