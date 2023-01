Operativi 3 cubesat italiani della NPC Spacemind

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si chiamano "DanteSat", "Futura-SM1" e "Futura-SM3" i 3 nanosatellitirealizzati dalla NPCdi Imola (Bo) appena diventatiin orbita grazie alla collaborazione con Nasa e SpaceX; i dati telemetrici ricevuti, dimostrano che stanno funzionando in maniera nominale. Dopo il lancio dagli Stati Uniti con un razzo Falcon 9 di SpaceX, i due Futura, in particolare, sono stati rilasciati nello Spazio tramite il nuovo deployer "SMPod" die, anche in questo caso, tutto è andato secondo le attese.I nanosatelliti hanno lo scopo di testare alcune apparecchiature di bordo, tra cui la nuova vela spaziale "Artica" di maggiori dimensioni, utizzata per il deorbiting dei satelliti a fine missione. Un test di successo e molto importante per l'azienda italiana, come ha confermato ad askanews Nicolò ...