(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lastupì tutti quanti, nel 1989, per la sua linea aerodinamica e per le quattromila ore passate nella galleria del

, nella terra degli aborigeni (1994). La pubblicità per la coupé tedesca Model Year 1995 ha sicuramente qualche punto in comune con quello della Golf GTI di qualche anno prima. Questa ..., nella terra degli aborigeni (1994). La pubblicità per la coupé tedesca Model Year 1995 ha sicuramente qualche punto in comune con quello della Golf GTI di qualche anno prima. Questa ...

Opel Calibra, la coupé disegnata dal vento ilGiornale.it

Opel, 161 anni e non sentirli: dalla Calibra alla Corsa, i modelli più amati in Italia Everyeye Auto

25 anni di Opel Calibra | Opel | Stellantis Stellantis

Le 15 hot hatch da mettere in garage AlVolante

Foto - Opel Calibra: 25 anni fa usciva di produzione AlVolante

La Opel Calibra stupì tutti quanti, nel 1989, per la sua linea aerodinamica e per le quattromila ore passate nella galleria del vento ...