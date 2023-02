OnePlus 9 | ultimo aggiornamento sospeso per blocco del dispositivo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) I9 hanno accolto la OxygenOS 13 lo scorso novembre, arrivando poi a ricevere anche la versione F.19 dell’interfaccia utente proprietaria, sempre basata su Android 13. Il rilascio, però, è stato interrotto per via di un problema piuttosto grave. Dopo un primo momento di roll-out, l’azienda si è accorta che qualche utente ha riportato una defezione per cui l’upgrade non si avviava, causando ilpermanente del, che non poteva più essere normalmente utilizzato. Per evitare che più utenti potessero incappare nel problema, si è preferito bloccare temporaneamente l’in questione. Una notizia che è arrivata con qualche giorno di ritardo in quanto gli uffici erano chiusi per via dei festeggiamenti del capodanno cinese (potete leggerla per intero a questa pagina). Le persone interessate ...