NXT 31 01 2023 Ready for Vengeance Day

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Bentornati amici di ZW al report settimanale di NXT, questa è l’ultima fermata prima diDay di questo sabato e lo show ci regalerà diversi confronti interessanti. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci immediatamente nello show. Indus Sher(w/Jinder Mahal) vs Creed Brothers (w/Ivy Nile) (3,5 / 5) L’opener di serata è la sfida fra questi due team ormai ai ferri corti da tempo. Il match vede gli Indus Sher quasi sempre in leggero vantaggio soprattutto grazie al supporto di Jinder Mahal, ma per gli indiani gli avversari sono tutt’altro che semplici e ne subiscono il ritorno. A svoltare la situazione è quanto succede fuori ring, Mahal discute con Ivy Nile che viene accidentalmente colpita da Julius Creed e questo apre la strada alla vittoria degli Indus Sher. Vincitori: Indus Sher BACKSTAGE: Axiom sembra stia riguardando un suo vecchio ...

Questa notte si è svolta l'ultima puntata di NXT prima di Vengeance Day, che sarà il primo PLE del 2023 del roster di sviluppo della WWE. La card dell'evento era già delineata dalla scorsa settimana, ...The Steel Cage match between Bron Breakker and Grayson Waller for the NXT Championship Steel Cage Match will headline WWE NXT Vengeance Day.