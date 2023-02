Il lavoro in questo momento è tema fondamentale e ilne creerebbe. Se lo si vuole fare a Milano il sindaco lo dica e si fa a Milano, altrimenti andremo a vederci le partite a Sesto San ......che si sono via via intensificati per numero fino a diventare il vero e proprio perno del... la realistica prospettiva è che in una decina di anni ci si possa essere dotati di unodi ...

La Regione sposta il nuovo stadio del Cagliari a Su Stangioni L'Unione Sarda.it

Nuovo stadio al Flaminio: alt della soprintendenza su copertura e spettatori ilmessaggero.it

Nuovo stadio Tardini, pubblicata la relazione finale. Il sindaco: " Confronto e trasparenza rimangono alla base di questo e dei nostri altri progetti” Gazzetta di Parma

Nuovo Stadio Milan, altri problemi: scontro tra Hines e Intesa Sanpaolo Pianeta Milan

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...