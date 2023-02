Nuove rimodulazioni Fastweb al via fra un mese | come recedere

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sono state rese note dellecon nota pubblica sul sito dell’operatore oggi 1 febbraio, nella sezione informativa. Alcuni clienti di linea fissa saranno impattati dai rincari fra circa 4 settimane, ossia il 1 marzo. In realtà, non si tratterà di vedere aumentati i prezzi dei singoli piani in senso stretto. Questo perché le offerte già in essere saranno modificate in altredi zecca ma che costeranno di più in termini di spesa mensile. La prima cosa da dire è che le nuovi e imminentiavranno un impatto variabile sulla spesa dei clienti finali. L’aumento potrà partire da soli pochi centesimi ma arrivare fino a ben 5 euro. Sempre attraverso la sua nota informativa ufficiale, l’operatore ha chiarito che tutti i clienti impattati ...