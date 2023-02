(Di mercoledì 1 febbraio 2023) AGI - Il 41 bis non si tocca e per una revoca del regime di carcere duro a favore di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame, occorre il parere del giudice. Il ministro della Giustizia, Carlo, in un'informativa urgente alla Camera ribadisce che la normativa "non è mai stata in" e "non è trattabile". "Si può discutere a lungo se sia una norma da mantenere o no, se va applicata agli autori di alcuni reati e non a quelli di altri, ma stabilita una regola, approvata una legge, questa è uguale per tutti", afferma il guardasigilli, seduto sui banchi del governo con a fianco il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, mentre M5s e Pd continuano a chiedere le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e del vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, che avrebbe ricevuto dal primo informazioni ...

"Abbiamo già ricevuto il parere della procura nazionale antimafia e antiterrorismo", ha riferito. "Non abbiamomesso in discussione" il 41 bis."La possibilità di cambiare la normativa sul ...Il ministro della Giustizia, Carlo, in un'informativa urgente alla Camera ribadisce che la normativa 'non èstata in discussione' e 'non è trattabile'. 'Si può discutere a lungo se sia ...

Caso Cospito, Nordio: Mai messo in discussione il 41 bis - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Nordio sul caso Cospito: "Mai messo in discussione il 41 bis" AGI - Agenzia Italia

**Anarchici: Pd a Nordio, ‘mai in dubbio 41 bis, chiesto verifica e lei ha trasferito Cospito’** La Ragione

Caso Cospito: Nordio, mai messo in discussione il 41 bis - LaPresse LAPRESSE

Caso Cospito alla Camera, Nordio: "Il suo stato di salute non può condizionare il Governo" Gazzetta del Sud

Chiamata in causa dall'esponente di FdI Giovanni Donzelli per la visita in carcere ad Alfredo Cospito nell’ormai famoso intervento alla ...Roma, 1 feb. (askanews) Il carcere duro, 41bis, è un "elemento normativo non trattabile", "noi non abbiamo messo mai in discussione la necessità di mantre questo istituto". Lo ha detto il ministro del ...