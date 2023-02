Non dovevano prendere lui | il post dell' amica del 18enne ucciso Cosa è successo ad Alatri

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Thomas Bricca, ilferito da un colpo di pistola alla testa adlunedì sera, non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite. "La notizia che nessuno si aspettava mai. Abbiamo fatto tutto il possibile ma da questa mattina l'elettroencefalogramma è piatto e quindi non ci sono clinicamente più possibilità", ha detto il dg'ospedale San Camillo di Roma, Narciso Mostarda, in un punto stampa dopo che è stata dichiarata la morte clinica del giovane. "C'è un nuovo dramma e questo ci dovrebbe far riflettere - afferma Mostarda - Siamo molto, molto vicini alla famiglia. Abbiamo incontrato partea famiglia, che ovviamente non riusciva a capacitarsi. Questi fenomeni probabilmente andrebbero attenzionati, non è il primo in quel quadrantea nostra regione, né in Italia". Intanto una ventina di ...