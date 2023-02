Non c' è nessuna ragione La frase di Bocchino fa sbottare Gruber

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Botta e risposta “estetico” tra Italoe Lillisul caso Delmastro-Donzelli. A “Otto e Mezzo”, il talk politico di LA7, mercoledì 1 febbraio, la conduttrice ha analizzato il caso del giorno ovvero le parole pronunciate in Parlamento da Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. Il vicepresidente del Copasir ha rivelato che le mafie tramite lo sciopero della fame del leader anarchico, Alfredo Cospito, puntano all'abolizione del 41 bis e ha aggiunto: “Il 12 gennaio, mentre parlava con i mafiosi, Cospito incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando. Voglio sapere se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi”. Il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia però ha citato atti non disponibili per i parlamentari, dunque la ricostruzione dei colloqui poteva derivare solo da documenti riservati in ...