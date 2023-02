NON BASTA PALOMBI | CON IL RENATE FINISCE IN PARITÀ

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) PORDENONE-1-1 GOL: 4? pt Nepi, 34?. PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Giorico (40? st Gucher), Burrai, Pinato (11? st Deli); Zammarini (40? st Edera); Candellone (11? st Dubickas),(20? st Piscopo). A disp.: Martinez, Giust, Maset, La Rosa, Torrasi, Ingrosso, Negro, Puzzangara. All. Di Carlo.(4-3-3): Drago; Anghileri, Angeli, Silva, Possenti (29? st Colombini); Baldassin, Esposito (30? st Nelli), Marano (30? st Simonetti); Nepi (36? st Ghezzi), Sorrentino, Saporetti. A disp.: Furlanetto, Ciarmoli, Ermacora. All. Dossena. ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore, assistenti Pascali di Bologna e Bianchini di Perugia. Quarto ufficiale Poli di Verona. NOTE: ammoniti Pinato, Baldassin, Angeli e Bruscagin. Angoli 8-3. Recupero: 4? pt. PRIMA FRAZIONE 1? partiti ...

In questo meccanismoc'è l'ombra di assistenzialismo passivo. E poi c'è anche un altro tratto ...guardare al grande numero di interventi realizzati da CFI dopo gli anni della grande crisi ...I poliziotti coinvolti sono stati messi in congedo amministrativo retribuito in attesa di indagini interne, ma ai familiari di Anthony Lowe. Sono stati loro a identificarlo e rendere ...

Quando la pensione non basta La7

Udinese, non basta Samardzic: il Verona è vivo e strappa un punto La Gazzetta dello Sport

Il posto fisso non basta più, i giovani cercano aziende green e sostenibili Tecnica della Scuola

L'ormone dell'amore non basta, cambia la biologia dell'affetto - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Malattie rare: Boschi (Iv-Az), 'stanziare più risorse, non basta Fondo solidarietà' Tiscali Notizie

Insufficiente la pronuncia del Garante privacy per far scattare il danno da perdita di affari se questo si sarebbe verificato in ogni caso ...Ariete è in gara al Festival di Sanremo con una canzone che parla di un amore finito. Nonostante sia omosessuale, non si parla di temi LGBTQ+.