(Di mercoledì 1 febbraio 2023): ledeiPerè prevista una busta paga più leggera del solito, e questo non tanto per la minor durata del mese, quanto per una serie di voci che portano, tendenzialmente, a un conguaglio a debito nei confronti della Pubblica Amministrazione. Si stima che il “taglio” sul netto per questo mese ammonti tra i 200 e i 500 euro. Come spiega il funzionario Duilio Mazzotti sul principale gruppo dedicato a, il conguaglio negativo è legato a molteplici fattori. Le voci del conguaglio: penalizzazione maggiore per insegnanti di ruolo Riduzione 200 euro : recupero Bonus 100 euro mensili per trattamento integrativo erogato fino a2022. Da marzo le aliquote ...

Importo stipendio febbraio docenti e ATA visibile su. Il caricamento avviene a scaglioni e sarà completato nei prossimi giorni. Ilsarà visibile e scaricabile a ridosso dell'accredito. Gli stipendi verranno pagati giovedì 23 febbraio a ...febbraio 2023: le date dei pagamenti Per febbraio è prevista una busta paga più leggera del solito, e questo non tanto per la minor durata del mese, quanto per una serie di voci che ...

Noipa cedolino febbraio 2023: ci sono le date dei pagamenti. Come sempre, date diverse per ordinari e supplenti.Noipa cedolino febbraio 2023: arrivano notizie non propriamente positive per i dipendenti del comparto Istruzione e Ricerca.