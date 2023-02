(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sinistra e destra di fronte allo spettro della cultura Federico Zuolo filosofo Praticare la democrazia Quando leggo libri che raccontano come muoiono le democrazie , mi chiedo se non sia il caso ...

Come si sia formata e esternata l'amicizia fra il liberale, cristiano, garantista e europeista Berlusconi e lo zar del Cremlino è un misteroglorioso. Certo l'appoggio di Putin può essere stato ...Hengameh Panahi, produttrice dell'ultimo film Gli orsi, premiato alla Mostra del cinema di Venezia, ha inoltrato ai distributori dei vari territori una mail che riporta il messaggio ...

L'intelligenza artificiale ha generato dal nulla proteine che non esistono in natura WIRED Italia

No, non esistono despoti e uomini forti che fanno anche qualcosa di buono Domani

Skriniar-Inter, Marotta: “Nel calcio non esistono più le bandiere” Tuttosport

Jole Falese: "Per Rocca le donne non esistono" LeggoCassino.it

I “pesci” non esistono Il Post

se i rapporti non armonici (o addirittura conflittuali) fra gli adulti facenti parte della comunità parentale si possano comporre e come ciò debba avvenire". Il caso esaminato dai giudici Si tratta ...Inattaccabile per l'impegno" (La Gazzetta dello Sport) Così l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta , ai microfoni Mediaset nel pre-partita della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta ...