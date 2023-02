«No a Rosa Chemical a Sanremo | proteggiamo i bambini» | la frase del cantante che ha scandalizzato la deputata FdI Morgante – Il video

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La partecipazione dial Festival diè «l’ennesimo spot in favore del gender» dice ladi FdI Maddelena, che chiede alla Rai «un ripensamento» per proteggere, dice sempre la parlamentare, famiglie e. «Desta sconcerto» dicela notizia che Manuel Franco Rocati, in arte, ha intenzione di portare in gara al Festival «il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans», dice lascusandosi «per i termini che devo usare». Troppo per la, che comunque spiega non pare proprio una novità per: «La rivoluzione fluida era iniziata da tempo al teatro Ariston. Ma trasformare un appuntamento che ogni anno ...

' Abbiamo un sottosegretario che fa le soffiate, un vicepres del copasir che non sa tenere la bocca chiusa ma Maddalena Morgante di FDI sta denunciando in aula chediffonde la teoria gender a Sanremo2023 perché in una canzone dice che mette il rossetto in ufficio' . Lo scrive su Twitter la deputato di Azione Giulia Pastorella .La partecipazione dial Festival di Sanremo è "l'ennesimo spot in favore del gender" dice la deputata di FdI Maddelena Morgante , che chiede alla Rai "un ripensamento" per proteggere, dice sempre la ...

Ci sono alcuni Big in gara al Festival di Sanremo 2023 che, per lo stile e la musica che fanno, potrebbero non rientrare nella tua classica playlist musicale: scopri qui chi sono ...Parola di Rose Villain, nuovo volto dell'hip-hop italiano. L'artista si sta preparando per il duetto di Sanremo 2023 dove affiancherà nella serata delle Cover, del venerdì, Rosa Chemical e c'è molta ...