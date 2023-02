NJPW | Kota Ibushi lascia ufficialmente la federazione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Laperde uno dei suoi Wrestler più decorati,haconcluso il suo rapporto con la principalegiapponese. La notizia è stata divulgata poche ora fa tramite un comunicato ufficiale, ecco tutti i dettagli in merito.è un free agent Il contratto diè scaduto nella giornata di ieri, laha dato la notizia tramite un comunicato ufficiale. Lagiapponese si è scusata con i fan diper l’annuncio improvviso per poi augurare il meglio per il proseguimento di carriera dell’ex IWGP World Heavyweight Champion. Ricordiamo cheè alle prese con un infortunio dall’ottobre del 2021, il suo ultimo match ...

