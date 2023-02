“Nino | noi sappiamo” GF Vip | Antonino Spinalbese | messaggio bomba da Ginevra Lamborghini

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Una storia che sembra destinata a non finire tanto presto quella trae Anto, così almeno a vedere l’aereo che è passato sopra la testa degli inquilini del GF Vip 7 oggi. In questi giornie Antosono tornati in tendenza sui social. A innescare laè stato lui nel corso di i un colloquio con Attilio Romita. Al giornalista ha confidato: “Ci sono state delle cose che sono in sospeso e non credo di essere un ipocrita. Fino a quando non finisco di parlare di una determinata cosa con una persona, non mi sento così pulito… non so come dirti”. Ci sono state delle cose che ho cercato di mantenere fuori dalle telecamere perché sono delicate e se dovessi fare una domanda potrei metterla in difficoltà e non mi serve. Siccome le ...