Nikki Haley | l' ex ambasciatrice di Trump all' Onu si candiderà per la Casa Bianca

Lei era una repubblicana che rispetto a Trump sembrava moderata ma che ha condiviso le porcate dell'ex inquilino della Casa Bianca. L'ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite,, ha indicato nel 15 febbraio il giorno in cui si candiderà ufficialmente alla Casa Bianca per il 2024. La sua campagna elettorale ha inviato ai sostenitori un messaggio di posta con cui ...Nel 2021 aveva escluso una sua candidatura se Trump si fosse ripresentato nel 2024 . Ma due anni dopo, ex ambasciatrice Usa all' Onu durante la scorsa amministrazione ed ex governatrice del South Carolina , ha deciso di correre per le primarie repubblicane in vista delle presidenziali del ...

Nikki Haley for president: annuncerà la corsa per la Casa Bianca il 15 febbraio la Repubblica

Nikki Haley si candiderà alla presidenza degli Stati Uniti: sfiderà Trump alle primarie repubblicane del 2024 Corriere della Sera

Nikki Haley sfida Trump per la corsa alla Casa Bianca Agenzia ANSA

Usa 2024, Nikki Haley annuncerà candidatura alla presidenza: sfiderà Trump a primarie Sky Tg24

L'ex "delfina" Nikki Haley sfiderà Trump. Vuole essere la "Meloni americana", prima donna alla Casa Bianca Secolo d'Italia

Atteso per il 15 febbraio l'annuncio ufficiale dell'ex ambasciatrice all'Onu. Intanto l'Fbi torna dall'ex presidente per i documenti top secret ...