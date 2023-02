NFL | Tom Brady si ritira | questa volta per davvero Si chiude una carriera impareggiabile

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) 365 giorni dopo, Tomannuncia il suo ritiro., per. Eh si, perchè esattamente un anno fa il leggendario quarterback nativo di San Mateo in California, aveva già detto “addio” alla NFL, salvo poi tornare rapidamente sui propri passi nel breve volgere di poche settimane. Inoccasione no. Ora è “per sempre”, sul serio, come conferma il giocatore capace di vincere 7 Super Bowl in 23 anni di football giocato. Il classe 1977 ha deciso di affidare ad un video postato sui suoi social il “messaggio di addio”. Un Tomsorridente e sereno chela suaal termine di una stagione 2022 nella quale i suoi Tampa Bay Buccaneers hanno fatto tremenda fatica (raggiungendo comunque i ...

Quarterback Tom Brady has announced his retirement "for good", finally calling time on a historic NFL career with the New England Patriots and Tampa Bay Buccaneers. In February last year, the ...