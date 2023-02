Nfl | Brady annuncia il ritiro | “Stavolta sul serio”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tomsi ritira., fa sul. Il quarterback, 45 anni,la chiusura della sua carriera Nfl con un video. “Buongiorno ragazzi, arrivo subito al punto: midefinitivamente”, dice, vincitori in carriera di 7 Super Bowl (6 con i New England Patriots, 1 con i Tampa Bay Buccaneers). “So che l’ultima volta è stato un grosso problema, quindi quando mi sono svegliato stamattina ho pensato di premere ‘record’ e farvi sapere”, dice, visibilmente commosso, nel video pubblicato sui social. “Grazie, ragazzi, per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto. Non cambierei nulla. Vi amo tutti”, dice dedicando un pensiero alla famiglia, ai compagni, agli avversari.aveva deciso di ritirarsi un anno fa. ...

