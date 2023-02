Netflix e password condivise | primi messaggi di errore in Italia durante la visione su più dispositivi

Forse anche in risposta all'avvio della campagna contro la condivisione abusiva delle, partita anche in Italia dall'1 febbraio (come dimostra l'immagine qui sotto) ,ha annunciato un paio di novità interessanti per gli iscritti al suo piano Premium. Il Premium è l'...Come anticipato,sta implementando le prime misure per ridurre la condivisione dellatra profili che non appartengono allo stesso nucleo domestico. L'obiettivo, ovviamente, è riuscire a convincere ...

Netflix: stop alla condivisione delle password! Ecco le nuove regole in Italia Hardware Upgrade

Netflix e condivisione password: ecco come Netflix la bloccherà DDay.it

Netflix svela le prime misure per impedire la condivisione della password BadTaste.it TV

Netflix pubblica le regole contro il password sharing Punto Informatico

Netflix, con chi puoi condividere l'account da marzo WIRED Italia

Potrebbe finire a breve l’era della password condivisa di Netflix. Il colosso statunitense dello streaming, dopo aver perso oltre 200mila abbonamenti nel 2022, ha deciso di cambiare ancora strategia.Netflix ha pubblicato le nuove regole che dovranno essere rispettate per evitare il blocco dell'accesso se gli utenti condividono la password.