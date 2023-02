' Ndrangheta | killer evade dai domiciliari a Pero Milano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) commenta Massimiliano Sestito , ritenuto affiliato alla 'catanzarese e condannato per mafia , è evaso nella serata del 30 gennaio dall'abitazione dove stava scontando la detenzione ...

È evaso nella tarda serata del 30 gennaio rompendo il braccialetto elettronico. È la seconda volta che ildi 'Massimiliano Sestito scappa. Questa volta dalla case del padre a Rho, comune alle porte di Milano. Il cinquantaduenne è stato condannato a 30 anni per l'omicidio dell'appuntato ...Massimilano Sestito,della ', è evaso dai domiciliari in attesa del giudizio della cassazione, nella casa del padre a Pero, nel Milanese. 51 anni, Sestito stava scontando la condanna per l'omicidio del ...

