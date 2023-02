' Ndrangheta | evaso per la seconda volta il killer Massimiliano Sestito | era all' ergastolo per l' omicidio di un carabiniere

...lista c'è anche il criminale della 'Rocco Morabito , che deve scontare 30 anni di carcere. Arrestato in Uruguay il 3 settembre 2017. Ma, nell'attesa di essere estradato in Italia, è...... detto 'Bebé' , considerato l'anello di congiunzione tra i cartelli della droga latinoamericani e le famiglie della 'calabrese. Un soggetto arrestato tre volte da Gratteri perchée ...

'Ndrangheta, evaso per la seconda volta il killer Massimiliano Sestito: era all'ergastolo per l'omicidio di u… La Repubblica

Condannato a 30 anni per l'aver ucciso un carabiniere era in attesa della sentenza della Cassazione per l'omicidio di un boss ...Scappato. Sparito nel nulla. Di nuovo. Massimiliano Sestito, 51 anni, nato a Rho, uomo che diverse indagini descrivono come elemento di spicco della cosca di 'ndrangheta Iozzo Chiefari Procopio, è ...