NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

Gli Orlando Magic tornano alla vittoria sul campo dei Philadelphia 76ers . Padroni di casa avanti per tutti i primi tre quarti di gara, e addirittura sul +21 a metà del secondo quarto, ma a partire ...Nel, si e' espansa anche in due nuovi sport: il baseball e il basket - collaborando cone MLB, e quest'ultima partnership e' una vera milestone per l'azienda. Grandi atleti come Serena ...

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Doncic come Jordan e ... Eurosport IT

Nba 2022/2023: Doncic trascina Dallas, Lakers ko a Brooklyn SPORTFACE.IT

NBA 2022/23, tutti i risultati della notte: Doncic travolge Detroit con ... Generation Sport

NBA: Paolo Banchero ci prende gusto. Prova d'alta classe contro i Philadelphia 76ers di Joel Embiid OA Sport

NBA 2023, i risultati della notte (1° febbraio): LeBron James trascina i Lakers all’overtime, vittorie esterne per Heat e Clippers OA Sport

Si sono completate da poco le cinque partite disputate nella notte per la NBA 2022-2023. Non sono mancate, come sempre, le grandi emozioni ma anche i risultati un po’ a sorpresa. Andiamo a fare quindi ...Scelti i 28 partecipanti al NBA Rising Stars nell'All-Star Weekend 2022/23 a Salt Lake City. Ci saranno 4 squadre a contendersi il trofeo.