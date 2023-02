Nasce il Tg Pet dell’Italpress | nuovo magazine tv dedicato agli animali

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Come manifestano il loro affetto i gatti? L’alimentazione del mio criceto è corretta? Come devo comportarmi se incontro un animale selvatico durante una gita? Se il cane del vicino non mi lascia dormire, la legge mi tutela? Sono solo alcuni degli argomenti che vengono affrontati nel Tg Pet, ilformat video, settimanale, dell’agenzia di stampa Italpress, realizzato in collaborazione con Canale Europa.Ogni settimana sul sito dell’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino, sulle tv e sui siti partner, il Tg Pet ci aggiorna sulle ultime curiosità dal mondo animale, dall’educazione e dall’alimentazione dei cuccioli di casa a come comportarci con un animale selvatico, e sui temi e i problemi legati alla convivenza con i nostri amici a quattro zampe, dando la parola a esperti del ...