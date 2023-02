Napoli | un calciatore salta l’allenamento | ecco il motivo

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Undelhatoodierno: la società comunica la motivazione dell’assenza Ilha ripreso stamattina il programma degli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri sono al lavoro per preparare il match contro lo Spezia, in programma domenica mattina alle 12.30 per la 21esima giornata di Serie A. La società azzurra ha pubblicato sul sito ufficiale delodierno: “La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto torello, esercitazione tattica e circuito di forza. Chiusura di sessione con partitella sui campi del training center azzurro a campo ridotto“. Ndombele non ha partecipato aldel...