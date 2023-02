(Di mercoledì 1 febbraio 2023) «Non voglio andarmene, mi butto giu». Ore di tensione questa mattina, 1 febbraio, per l'operazione didi, l'edificio dove ha vissuto "il medico dei...

Oggi lodel palazzo dove visse San Giuseppe Moscati . Ad annunciare il cambio di passo è Palazzo San Giacomo che annuncia per oggi 'l'esecuzione all'Ordinanza Sindacale din. 01/2018 a tutela della pubblica e privata incolumità dell'immobile di proprietà comunale sito in via Cisterna dell'Olio 8/10, sulla base delle valutazioni tecniche che hanno confermato l'...Le famiglie: "Che senso ha allontanarci 5 anni dopo la richiesta di". Ma oltre al rischio il Comune evidenzia "grave morosità e occupanti senza titolo". Ma gli abitanti respingono le accuse: "Tutto ...

Napoli, sgombero a Palazzo Moscati: l'occupante minaccia di gettarsi dal balcone ilmattino.it

Napoli, sgombero a via Cisterna dell’Olio: appello per le famiglie Corriere del Mezzogiorno

Napoli, sgombero del palazzo pericolante: l'allarme dei residenti Virgilio

Via Cisterna dell'Olio, lo sgombero arriva dopo 5 anni Virgilio

Emergenza abitativa, blitz al Duomo di Napoli durante messa per l ... Fanpage.it

«Non voglio andarmene, mi butto giu». Ore di tensione questa mattina, 1 febbraio, per l'operazione di sgombero di Palazzo Moscati, l'edificio dove ha vissuto "il medico ...Le famiglie: "Che senso ha allontanarci 5 anni dopo la richiesta di sgombero". Ma oltre al rischio il Comune evidenzia "grave morosità ...