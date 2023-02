Napoli | seduta tattica | assente Ndombele per sindrome influenzale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilè tornato al lavoro per preparare la sfida contro lo Spezia di domenica alle 12.30. La squadra ha svolto attivazione in palestra, esercitazionee circuito di forza. Lasi è chiusa con una partita a campo ridotto.per una. SportFace.

Ndombele non ha preso parte allaper una sindrome influenzale. Fonte SSC. Comments commentsSSC, il report medico Ndombele non ha preso parte allaper una sindrome influenzale. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Seduta consiliare del 31 gennaio 2023 ore 9 (appello entro le ore ... Comune di Napoli

Napoli, seduta di allenamento a Castel Volturno: tutti disponibili per ... anteprima24.it

Napoli, Kvara ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo IlNapolista

Qui Castel Volturno: il report della seduta d'allenamento mattutina ... 100x100 Napoli

Napoli, seduta per strada con una mannaia tra le mani: 43enne ... Il Meridiano News

Il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina in vista della partita di domenica contro lo Spezia, valida per la 21esima giornata di Serie A, la seconda di ritorno. Come riportato dal sito ufficiale ...Dopo il giorno di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match ...