Non si sa ancora cosa accadrà, quando accadrà, ma s'immagina che possa succedere, forse che debba capitare, perché ora tutto sa di, in questo calcio nel quale Ferlaino si accomoderà ancora, ...... Francesco Siviero , in un'di Radio Punto Nuovo ha raccontato complimentandosi con il ct della stagione degli azzurri : ' Ilsta facendo cose straordinarie, non solo ottime. Tutta l'...

Napoli, intervista a Ferlaino: “Nessuno al mondo come gli azzurri” Corriere dello Sport

Ferlaino: “Ragionando freddamente il Napoli ha vinto il campionato ... 100x100 Napoli

Ferlaino: “Questo Napoli mette allegria, finalmente posso dire una cosa importante” napolipiu.com

Careca: "Spero che il Napoli vinca lo scudetto, Osimhen e Kvara avranno grande futuro" Sky Sport

Careca, intervista al Corriere dello Sport-Stadio Corriere dello Sport

NAPOLI - Dunque, andando in ordine alfabetico: Alemao, Bianchi, Carnevale, Cavani, De Laurentiis, Ferlaino, Giordano, Giuntoli, Higuain, Kim, Kvaratskhelia, Lobotka, Lozano, Maradona, Meret, Mertens, ...Intervista video a Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Ivan Silvestrini e Cristiana Farina, rispettivamente gli interpreti, il regista e l'ideatrice del fenomeno cult di Rai2, Mare ...