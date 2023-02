Napoli | Il retroscena sull’affare Ounahi

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In questa seconda parte di campionato ilcontinua a vivere il proprio momento d’oro guidato dalla coppia Osimhen – Kvaratskhelia in attacco. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa. Non è L'articolo