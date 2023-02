Myanmar | strade deserte | la protesta a due anni da colpo di Stato

Ledi Yangon sono deserte nel secondo anniversario del colpo di Stato del febbraio 2021 in cui l'esercito delha estromesso il governo democraticamente eletto di Aung San Suu Kyi, ...Cala un grande silenzio sul: non c'è' forza di parlare, non c'è' forza per immaginare ... i militari quei 'fantasmi verdi' tornano nelle, nelle case, nelle vite delle persone. Ci diciamo ...

Roma, 1 feb. (askanews) - Le strade di Yangon sono deserte nel secondo anniversario del colpo di Stato del febbraio 2021 in cui l'esercito del Myanmar ha estromesso il governo democraticamente eletto ...È sempre governato da una giunta militare repressiva, mentre l'opposizione pacifica si è in parte trasformata in resistenza armata ...