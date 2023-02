Muschio selvaggio su Rai2 | che cosa farà Fedez durante Sanremo – Il video

(Di mercoledì 1 febbraio 2023), si trasferisce in Tv nei giorni di. Il podcast die Luis Sal, andrà in onda sua partire dal 7 febbraio. Ad annunciarlo sono stati i canali social della Rai e l’account Instagram dello show, che dopo essere nato e cresciuto su YouTube, si appresta a fare il salto sul piccolo schermo, nonostante i passati screzi tra il rapper e l’emittente nazionale e la recente polemica sulla risata disulla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta propriouna puntata del podcast e poi risoltasi con le scuse del cantante al fratello di Emanuela. Il podcast, che conta 1,11 milioni di iscritti e oltre 177 milioni di visualizzazioni, andrà in onda alle 18.45, tutti i giorni dal 7 all’11 febbraio, per 15 minuti nel quale i due conduttori ...

Dal 7 febbraio uno speciale del podcast di Fedez andrà in onda su Rai 2 e RaiPlay, l'annuncio su Instagram: l'ennesima "presenza" della coppia in Liguria ...